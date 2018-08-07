Смертельна аварія в Харкові: суд дозволив розшукати важливого свідка

У вівторок, 7 серпня, Київський райсуд Харкова дозволив почати розшук зниклого лікаря-нарколога Олену Федірко, яка першою оглядала учасницю смертельної ДТП на вулиці Сумській Олену Зайцеву.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

24 канал повідомляв, що лікар-нарколог Олена Федірко звільнилася з місця роботи за власним бажанням у травні 2018 року і з того часу перебувала вдома.

Сьогодні по ДТП суд задовольнив клопотання адвоката Дронова про встановлення місця знаходження свідка Федірко. Це можна називати розшуковими діями, але не можна говорити, що людину оголосили в розшук,

– розповіли у прокуратурі.

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Також під час засідання у вівторок суд завершив допит експертів. На наступному засіданні, якщо не буде заявлено клопотань про залучення додаткових свідків і проведення експертиз, суд повинен допитати Федірко, другого учасника ДТП Геннадія Дронова та перейти до стадії дебатів.

Наступне засідання суду призначене на 11 вересня. Тривала перерва пов'язана з необхідністю проведення поліцією розшукових заходів.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб.



Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. А водієм Volkswagen Touareg виявився Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту. Згодом обидвом було висунуто обвинувачення за цією справою.



