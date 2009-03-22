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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна дискотека

Фінансові ринки 16:42, 22 березня 2009 251

Трагедією закінчилася дискотека у російському місті Первоуральську.

Там під час тисняви на вечірці загинули 4 людини, ще 8 осіб отримали поранення. За словами правоохоронців причиною трагедії стало те, що на дискотеку зібралося значно більше людей, аніж очікувалося. Крім того організатори заходу заявили, що перші півгодини вхід у зал буде безкоштовним. В результаті цього біля дверей розпочалася тиснява, в якій і загинули 3 учениці десятого класу та чоловік 1979 року народження.Валєрій Горєлих (речник міліції Свердловської області): "Керівники дискотеки порушили постанову Свердловської області, згідно з якою відповідні чиновники мали повідомити як муніципальні органи влади і органи внутрішніх справ проте коли буде дискотека, скільки людей планували взяти у ній участь".За фактом загибелі людей слідчий комітет при прокуратурі Росії уже порушив кримінальну справу. Її відкрито за статтею вбивство з необережності 2 або більше людей.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 22 березня 2009
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