Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: 14 постраждалих, є загиблі

У Нікополі легковий автомобіль на великій швидкості протаранив автобус із працівниками АТ "Нікопольський завод феросплавів".

Легковий автомобіль Chevrolet Aveo врізався у легкову машину та автобус, який віз робочу зміну працівників Нікопольського заводу. Про під час прес-конференції ІА "Мост-Дніпро" розповів директор обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко.

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Автобус після зіткнення з авто врізався у стовп.

У ДТП загинув один пасажир автобуса, а ще 14 – отримали травми. У 21-річної дівчини сталася травматична ампутація ноги. У важкому стані перебувають 2 людини, ще 7 пасажирів – в стані середньої тяжкості, а 4 – перебувають у стані легкого ступеня тяжкості.