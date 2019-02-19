Смертельна ДТП на Сумській у Харкові: Зайцева визнала провину

Головна підозрювана у кривавій ДТП, що сталась у 2017 році у Харкові, Олена Зайцева визнала себе винною за всіма пунктами обвинувачення та пообіцяла ніколи більше не сідати за кермо.

Таку заяву імовірна винуватиця смертельного ДТП зробила під час дебатів, що наразі тривають за цією справою.

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"Я визнаю усі пункти порушень ПДР, які мені інкримінуются в обвинувальному акті. Я відчуваю свою провину. Звісно, я ніколи не сяду більше за кермо, про це не може бути й мови. Я дійсно щиро каюся, саме тому я визнаю усі позови", – наголосила Зайцева.

Також жінка пообіцяла разом з родиною погасити позови, наскільки це буде можливим.

"Я готова відповідати й нести покарання, яке мені призначить суд. У мене все, дякую", — додала вона.

Після цього слово на дебатах взяв її захист.

UPD: 15:50 // Дебати завершилися. Учасники процесу висловлюють думки. UPD: 15:40 // Прокурор у справі Максим Блохін заявив: обвинувачення просить для обох водіїв по 10 років ув'язнення. UPD: 15:30 // Захисниця Олени Зайцевої Юлія Козир просить суд при винесенні вироку врахувати пом'якшувальні обставини - це щире каяття та часткова компенсація збитків потерпілим. UPD: 14:40 // В суді виступає адвокат Олени Зайцевої Євген Мельниченко. UPD: 14:30 // Олена Зайцева на дебатах визнала провину. Сказала, що готова нести покарання, яке визначить їй суд. ___________________ У справі про аварію на Сумській заслухають захисників Олени Зайцевої та саму обвинувачену, якщо вона забажає. Сьогодні в Київському райсуді четвертий день дебатів. Минулого тижня заслухали потерпілих та адвокатів Геннадія Дронова. Останні просили виправдати водія Фольксвагена. Обвинувачення просить для обох водіїв по 10 років ув'язнення. Нагадаємо, аварія сталася у жовтні 2017. Тоді на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова зіштовхнулися Фольксваген та Лексус. Останній відкинуло на тротуар, де стояли пішоходи. Шестеро людей загинули. Ще шестеро – зазнали травм. Posted by UA: Харків on Tuesday, 19 February 2019

Це вже не вперше, коли Олена Зайцева визнає свою провину. Зокрема, таке було у грудні 2017 року.

"Я визнаю свою провину у ДТП і готова понести покарання, яке призначить мені суд", – казала тоді вона.

Також у березні 2018 року імовірна винуватиця ДТП на Сумській переконувала, що дуже шкодує за скоєне

"Не було дня, щоб я не думала про це, щоб не шкодувала про це, я не знаю, як буду далі жити з цим", – зазначала вона.

Раніше адвокат іншого учасника цієї ДТП Геннадія Дронова просив суд визнати його підзахисного невинним, оскільки "слідство не виявило в його діях складу злочину".

Крім того, Дронов відмовився від участі в дебатах, проте сказав, що висловиться в останньому слові.

ДТП на Сумській у Харкові:

– трагедія трапилася 18 жовтня 2017 року,

– тоді відбулося зіткнення автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg, внаслідок якого позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів,

– загинули 6 осіб;

– автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева,

– водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов;

– обох водіїв суд узяв під варту;

– судові засідання щодо цієї справи тривають досі.