Смертельна ДТП під Харковом за участю головного архітектора: у поліції озвучили версії
Вдень 19 серпня у селі Піщане на трасі Харків – Вовчанськ сталась жахлива ДТП, жертвами якої стали троє людей.
Усі троє їхали автомобілем ВАЗ, який зіткнувся з позашляховиком Lexus. За кермом іномарки був головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький. Чоловік відбувся лише незначними травмами.
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Під час брифінгу у понеділок начальник Головного управління Нацполіції Харківщини Олег Бех підтвердив, що одним з учасників ДТП був головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький.
Підтверджую, що саме головний архітектор був за кермом Lexus,
– зазначив Бех під час брифінгу.
У поліції області додали, що правоохоронці, які виїхали на місце аварії встановили, що Lexus рухався головною дорогою, коли з другорядної виїхав автомобіль ВАЗ, внаслідок чого і сталось зіткнення.
Слідство розглядає три версії.
"Перша – порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля ВАЗ, що спричинило тяжкі наслідки. Друга версія – порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Lexus. Третя версія – порушення обома водіями правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки", – уточнив представник Харківської поліції
Водночас Олег Бех зазначив, що підозрюваних за фактом цієї смертельної ДТП поки немає.
"Поки не будуть проведені необхідні експертизи, які вивчать рух і швидкість транспортних засобів, слідчі підозру не оголосять", – наголосили в поліції.