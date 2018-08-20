Смертельна ДТП під Харковом за участю головного архітектора: у поліції озвучили версії

Вдень 19 серпня у селі Піщане на трасі Харків – Вовчанськ сталась жахлива ДТП, жертвами якої стали троє людей.

Усі троє їхали автомобілем ВАЗ, який зіткнувся з позашляховиком Lexus. За кермом іномарки був головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький. Чоловік відбувся лише незначними травмами.

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Під час брифінгу у понеділок начальник Головного управління Нацполіції Харківщини Олег Бех підтвердив, що одним з учасників ДТП був головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький.

Підтверджую, що саме головний архітектор був за кермом Lexus,

– зазначив Бех під час брифінгу.

У поліції області додали, що правоохоронці, які виїхали на місце аварії встановили, що Lexus рухався головною дорогою, коли з другорядної виїхав автомобіль ВАЗ, внаслідок чого і сталось зіткнення.

Слідство розглядає три версії.

"Перша – порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля ВАЗ, що спричинило тяжкі наслідки. Друга версія – порушення правил дорожнього руху водієм автомобіля Lexus. Третя версія – порушення обома водіями правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки", – уточнив представник Харківської поліції

Водночас Олег Бех зазначив, що підозрюваних за фактом цієї смертельної ДТП поки немає.

"Поки не будуть проведені необхідні експертизи, які вивчать рух і швидкість транспортних засобів, слідчі підозру не оголосять", – наголосили в поліції.