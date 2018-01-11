Смертельна ДТП під Києвом: авто на швидкості вилетіло у кювет
Під Києвом на Гостомельській трасі 46-річний водій автомобіля Hyundai, втративши управління, на повній швидкості злетів з дороги, врізався в кілька дерев і перекинувся.
Про це повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook.
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"Водії, які рухалися в цей момент по трасі, зупинилися і побігли до автомобіля (один з них навіть виявився лікарем). На жаль, як тільки водія дістали з машини і почали надавати першу медичну допомогу – він помер", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в салоні легковика також перебувала 16-річна дівчина-підліток, яка в результаті аварії отримала діагностований пізніше перелом ноги, травму голови і була оперативно госпіталізована.
Перед тим, як постраждалу забрали до лікарні, вона розповіла, що водій Hyundai був у стані алкогольного сп'яніння.
На місці працює слідчо-оперативна група і патруль поліції.
Під Києвом водій легковика влетів у дерево і перекинувся
Водій автомобіля Hyundai загинув на місці
За інформацією постраждалої у ДТП дівчини, водій був у стані алкогольного сп'яніння
У ДТП постраждала неповнолітня дівчина
На місці працює поліція і швидка