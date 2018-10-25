Смертельна ДТП у Харкові: спеціальна комісія зробила висновок щодо стану здоров'я Зайцевої

Спеціальна комісія фахівців встановила, що протипоказань для перебування в умовах СІЗО фігурантки смертельної ДТП у Харкові Олени Зайцевої немає.

Про це інформує "Інтерфакс".

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За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології у підсудної Зайцевої не виявлено. Ніяких протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятора немає,

– повідомив інформагентству начальник управління охорони здоров'я Харківської ОДА Богдан Федак.

За його словами, комісію створили за зверненням завідувача медичної частини СІЗО, у якому утримують Зайцеву.

Огляд і обстеження фігурантки резонансної ДТП проводили обласні нейрохірург, кардіолог, офтальмолог, дерматовенеролог, ревматолог, а також обласні фахівці з ультразвукової та лабораторної діагностики.

Патології з боку систем і органів, які обстежили ці фахівці, не виявлено,

– сказав Федак.

Додамо, що днями адвокат Зайцевої озвучив її новий діагноз, який начебто може стати на заваді її утримання у слідчому ізоляторі. Так, захист Олени Зайцевої переконує, що у неї суттєво підвищився артеріальний тиск. Крім того, за словами адвокатів, лікарі начебто поставили їй діагноз "Постравматична енцефалопатія головного мозку".

Нагадаємо, 9 жовтня у суді Олені Зайцевій стало погано, відтак до неї приїхала "швидка". Згодом підозрювана заявила, що навіть не може зайти до зайти до зали суду, оскільки в неї "не йдуть ноги". Також адвокат Зайцевої, Юлія Козир, попросила суддів перенести засідання 16 жовтня, зазначивши, що у її підзахисної було два приступи у слідчому ізоляторі.

Щодо відомо про ДТП за участю Зайцевої? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.