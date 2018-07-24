Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву попросили відпустити під домашній арешт

У вівторок, 24 липня, у Харкові відбулося чергове засідання у справі резонансної аварії, у якій загинули шестеро людей у 2017 році. Для затриманої харків'янки Олени Зайцевої просили домашній арешт замість СІЗО. Однак родини кількох потерпілих хочуть, аби справою взагалі зайнявся президент.

Обидва водії-учасники смертельної ДТП – Олена Зайцева і Геннадій Дронов – у СІЗО вже 9 місяців. Сьогодні сплив термін запобіжного заходу.

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На початку засідання адвокат Дронова попросив відпустити свого підзахисного під домашній арешт. Наполягав, що ризиків для справи немає. Звертався до судді і сам Геннадій Дронов.

У мене 82-річна мама. Її нема кому доглядати, зараз це роблять сусіди. Мені важко про це говорити, адже ніхто мене не чує,

– заявив один із обвинувачених Геннадій Дронов.

А Олена Зайцева ще жодного разу не просила суд пом'якшити їй запобіжний захід. Вперше її адвокат звернувся до суду, аби водійку Lexus відпустили під цілодобовий домашній арешт із носінням браслета.

Прокуратура та всі представники потерпілих категорично проти зміни запобіжного заходу. На їхню думку, це створить ризики для неупередженого розгляду справи. А одна з адвокатів вказала на документи, що спростовують погіршення самопочуття Зайцевої.

Із кожним засіданням до суду приходить усе менше родичів загиблих, за словами адвокатів, їм важко бути присутніми на процесі. Ті, хто прийшли на засідання, повідомили, що вирішили написати до президента та генпрокурора. Хочуть звернути увагу на затягування справи та зникнення одного з головних свідків у справі – нарколога, яка оглядала Зайцеву одразу після ДТП.

Зрештою, суд вислухав усі сторони і не відпустив жодного з водіїв під домашній арешт. І Олена Зайцева, і Геннадій Дронов залишаються у СІЗО ще на 2 місяці. Наступне ж засідання, на якому мають заслухати авто та фотоекспертів, відбудеться 31 липня.