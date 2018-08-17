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Смертельне таксі: у жахливій ДТП в Києві загинула пасажирка

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У жахливій ДТП в Києві загинула пасажирка таксі
У жахливій ДТП в Києві загинула пасажирка таксі / Facebook

У п'ятницю, 17 серпня, в Києві на Борщагівці сталася аварія з автомобілем служби таксі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Opel, таксі, рухаючись до мосту Гавела, на повному ходу врізався в бетонний блок.

Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

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Від сильного удару пасажирка таксі, яка сиділа на задньому сидінні, померла в машині швидкої допомоги. Водій не отримав важких травм. Наразі він проходить експертизу.

Нагадаємо,  16 серпня на одній зі столичних вулиць виник конфлікт між водієм маршрутки та мотоциклістом. Мотоцикліст під час сварки із водієм маршрутки у Києві випустив близько 10 куль в бік чоловіка. Водія автобуса у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Теги: Жертви Новини України Аварії та ДТП Новини Києва
Джерело: 24 канал
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