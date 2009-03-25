Смертна кара поза законом.

Білорусь останньою на європейському просторі має намір скасувати смертну кару. Як повідомив заступник голови Верховного суду, найвищу міру покарання в Білорусі у минулому році застосовували лише у двох випадках. Країна, за його словами, по суті, підійшла до мораторію на смертну кару.Білорусь, зазначимо, єдина європейська держава, де досі існує смертна кара. Правозахисники віддавна закликають Мінськ відмовитися від цієї міри покарання. За неофіційними даними, з 1991 року за вироком білоруських судів було страчено близько 400 осіб. Міжнародна правозахисна організація "Емнесті Інтернешнл" при цьому вказує, що весь процес страт у Білорусі огорнутий таємницею – ув'язненим і їхнім близьким не повідомляють про дату страти, тіла родичам не видають, про місце поховання не повідомляють.Рішення скасувати смертну кару може стати одним із кроків назустріч Євросоюзу, у стосунках з яким у Мінська останнім часом спостерігається певна відлига. Зазначимо, станом на сьогодні рекордсменами за кількістю страчених в'язнів у світі є такі країни як Китай, Іран, Пакистан та Сполучені Штати.