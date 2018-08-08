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Смертельна ДТП на Дніпропетровщині: зросла кількість постраждалих

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У ДТП на Дніпропетровщині постраждало 16 осіб
У ДТП на Дніпропетровщині постраждало 16 осіб / dp.informator.ua

Внаслідок зіткнення у Дніпропетровській області легкового автомобіля Audi і рейсового автобуса з пасажирами загалом постраждали 16 осіб.

Про це повідомив начальник ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач у своєму Facebook.

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За словами чиновника, станом на 21:50 вечора на стаціонарному лікуванні в КЗ "Кам'янська міська лікарня ШМД" перебувають 11 осіб, ще 3 людини проходять його амбулаторно. Також, двоє постраждалих проходили обстеження у КЗ "Міська клінічна лікарня №6" у Дніпрі. 

Всього постраждали 16 осіб, на даний момент госпіталізовано 11 осіб,
– уточнив Кульбач.

Окрім того, міський голова Кам’янського Андрій Білоусов доручив начальнику управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради забезпечити постраждалих, які перебувають у лікарнях міста, усім необхідним.

 

Нагадаємо, 7 серпня у Дніпропетровській області зіткнулися легковий автомобіль "Ауді А8" і рейсовий автобус Мерседес, який їхав за маршрутом Дніпро-Кам'янське. У результаті ДТП загинули двоє людей, та ще 13 отримали поранення.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Дніпра ДСНС
Джерело: 24 Канал
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