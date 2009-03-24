“Смішний” вихідний
19:18, 24 березня 2009 246
1 квітня - вихідний день у Одесі.
Оскільки цього дня у місті проходитиме вуличний фестиваль “Гуморина”, міський голова Одеси оголосив середу 1 квітня, неробочим. Міським підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності рекомендовано перенести робочий день з 1 на 4 квітня - суботу. Таким чином одесити зможуть долучитися до традиційного уже свята гумору. Одеська “Гуморина” - це великий першоквітневий вуличний карнавал, який минулоріч відзначив своє 35-річчя. У програмі цьогорічної “Гуморини” - виставка карикатур, парад команд КВК, карнавальна хода , а у саду скульптур Літературного музею - гумористична церемонія відкряття пам’ятника Михайлу Гоголю.
Джерело: 24 Канал
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