Сміттєвий безлад

Столиця захлинається від сміття, а єдиний в Україні діючий сміттєспалювальний завод працює на півсили.

Кажуть, не вистачає відходів, тож довелося зупинити дві печі із чотирьох, які є на підприємстві, хоча в кращі часи саме тут утилізували майже чверть усього київського сміття.Сергій Крикун (директор сміттєспалювального заводу): "Щодня ми завозим, ми повинні завозити і по нашим там планам по нашим всім тим документам, які насьогодні ми можемо робити, ми можемо знешкоджувати до 800 тонн, але по факту на сьогодні це 550, до 520 тонн".Вартість утилізації тонни сміття тут складає 100 гривень. Такі тарифи, затверджені владою Києва і стали причиною того, що столичні перевізники сміття почали надавати перевагу захороненню відходів на полігонах навколо міста. Кажуть, змушені економити, адже місто заборгувало їм певну суму грошей.Анна Таранцова (представник компанії, яка займається вивезенням сміття): "Це пов’язано з різницею у тарифах, бо тариф на вивіз твердих і побутових відходів та утилізацію на заводі Енергія він більший ніж тариф на утилізацію відходів на полігоні номер 5, ну майже в 2 рази".Міські чиновники проблемами діючого заводу не переймаються, адже землі навколо Києва ще багато, то сміття є де складувати. Те, що перевізники обирають сміттєзвалища, на думку можновладців, - наслідок ринкової економіки. У КМДА тим часом бачать майбутнє Києва у будівництві нових заводів, а не в підтримці старих, однак коли почнуть зводити нові багатофункціональні переробні підприємства, поки не знають.Анатолій Голубченко (перший заступник голови КМДА): "Якщо ми там будемо будувати сучасний завод по переробці фільтрату, то два таких заводи поруч не можуть існувати, це дуже серйозна небезпека, а враховуючи що завод Енергія старий і зараз потребує або серйозних коштів на реконструкцію, а все одно він мул спалювати не зможе і треба будувати інший завод, то може краще побудувати інший завод більш сучасний і потужний а Енергію закрити".За рік у Києві накопичується близько мільйона тонн твердих побутових відходів. На переповнені полігони та сміттєзвалища навколо столиці щодня вивозять по 3 тисячі тонн сміття, яке гниє під відкритим небом, забруднюючи землю та навколишні водойми.