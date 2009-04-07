Смлінні розрахунки

Сумлінний платник.

"Нафтогаз"розрахувався перед "Газпромом" за газ, який Україні постачали у березні. Пес-служба компанії повідомила - відповідні кошти вже перераховано російському холдингу. А вже "Газпром" підтверджує, що отримав платежі. У "Нафтогазі"поспішали - адже якби не заплатили до 7 квітня, довелось би перейти на імпорт газу за передоплатою. Всього ж, з початку року Україна спожила близько 2,5 мільярдів кубометрів блакитного палива.У першому кварталі російський газ постачався за максимальною ціною в $360 за тисячу кубометрів. У наступні періоди ціна буде слідувати за динамікою цін на нафтопродукти. Так, За попередніми розрахунками "Газпрому", у другому кварталі ціна складе $280 за тисячу кубометрів, а уряд України прогнозує: середньорічна ціна буле ще меншою - $228 за тисячу кубометрів.