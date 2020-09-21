Важко дихати: Дарницький район Києва накрило смогом через пожежу на сміттєзвалищі – відео
У Дарницькому районі Києва зранку 21 вересня відчувається сильний запах гару. Все через пожежу, яка спалахнула на місцевому сміттєзвалищі. Люди скаржаться, що важко було дихати й вночі, а вікна в квартирах були закриті.
У пресслужбі ДСНС міста Києва повідомили, що в Дарницькому районі спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.
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Що відомо про пожежу на сміттєзвалищі в Києві
- На вулиці Ревуцького горить сміттєзвалище загальною площею близько 500 квадратних метрів. Ситуацію ускладнює те, що пожежа частково перекинулася й на торфовища.
- Наразі відкритого вогню немає. Окремі осередки тління поливають, залучивши спеціальну інженерну техніку. На місці працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці.
Пожежники гасять осередки тління на сміттєзвалищі / Фото ДСНС
Що говорять місцеві жителі
- Мешканці Дарницького району скаржаться, що через густий смог їм було важко дихати вночі, а вранці ситуація не покращилась.
- Також люди побоюються виходити на вулицю та відводити дітей у школу.
Почала збирати дитину до школи, донька зайшлася кашлем, страшно було виходити,
– розповіла одна з місцевих жительок.
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