У Дарницькому районі Києва зранку 21 вересня відчувається сильний запах гару. Все через пожежу, яка спалахнула на місцевому сміттєзвалищі. Люди скаржаться, що важко було дихати й вночі, а вікна в квартирах були закриті.

У пресслужбі ДСНС міста Києва повідомили, що в Дарницькому районі спалахнула пожежа на сміттєзвалищі. Раніше На Житомирщині горить сміттєзвалище: є загроза лісової пожежі – фото Що відомо про пожежу на сміттєзвалищі в Києві На вулиці Ревуцького горить сміттєзвалище загальною площею близько 500 квадратних метрів. Ситуацію ускладнює те, що пожежа частково перекинулася й на торфовища .

. Наразі відкритого вогню немає. Окремі осередки тління поливають, залучивши спеціальну інженерну техніку. На місці працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці.

Пожежники гасять осередки тління на сміттєзвалищі / Фото ДСНС Що говорять місцеві жителі Мешканці Дарницького району скаржаться, що через густий смог їм було важко дихати вночі, а вранці ситуація не покращилась.

Також люди побоюються виходити на вулицю та відводити дітей у школу. Почала збирати дитину до школи, донька зайшлася кашлем, страшно було виходити,

– розповіла одна з місцевих жительок. Зверніть увагу! Керівництво Дарницької РДА звернулося до мешканців району з проханням максимально обмежити присутність на відкритому повітрі. Дарницький район Києва заволокло димом: відео

Що робити киянам через забруднене повітря / Інфографіка 24 каналу