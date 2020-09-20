У Житомирській області у місті Овруч горить сміттєзвалище. Його територія не обгороджена, тому полум'я може перекинутись на ліс.

Пожежа на сміттєзвалищі – не вперше

Наразі відомо, що горять відходи на площі 400 квадратних метрів. Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Житомирській області.

Читайте також На Полтавщині невідомі підпалили храм ПЦУ

Саме через те, що немає огорожі, доступ до сміттєзвалища мали й сторонні особи. Сміття тут горить не вперше, зазначають надзвичайники. Особливу загрозу становить те, що поруч – ліс, отож у будь-яку мить вогняна стихія може перекинутись і на дерева.

На місці загоряння працює спецтехніка. Бульдозери розгрібають тліюче сміття, а вогнеборці поливають його водою. Наразі пожежу вдалось локалізувати, проте ліквідація досі триває.

Масштабні пожежі вирували на Луганщині та Харківщині

Зазначимо, що масштабні лісові пожежі спалахнули на початку вересня на Харківщині та Луганщині. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків. В ліквідації займання брали участь сотні рятувальників та військовослужбовців. Також залучили авіацію.



Бульдозери розгрібають тліюче сміття / Фото пресслужби ДСНС



Поруч зі сміттєзвалищем розташований ліс / Фото пресслужби ДСНС

Дивіться на карті, де розташований Овруч: