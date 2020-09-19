У місті Хорол Полтавської області невідомі підпалили храм Православної церкви України. Внаслідок пожежі згоріли ікони, богослужбова література, священницьке облачення.

Про це повідомила пресслужба Харківсько-Полтавської Єпархії ПЦУ.

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Пожежа спалахнула у приміщенні, в якому тимчасово проводилися богослужіння Свято-Покровської парафії Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ Хорола.

"Релігійна громада, яка втратила всю богослужбову літературу, згоріли ікони, рушники, священицьке облачення, занепокоєна наближенням дощів та холодів, адже вимушена служити просто неба", – мовиться у повідомленні.

Наразі завдяки зусиллям парафії розпочалося зведення мурованого храму. Вже збудовано стіни та дах будівлі. Відтак залишилося вставити вікна й двері, залити підлогу та поштукатурити стіни.

Коментар Нацполіцїі в Полтавській області

Водночас місцеве інтернет-видання "Коло" з посиланням на слова пресслужби Нацполіції повідомило: правоохоронці не отримували повідомлень про підпал.

"Нам не відомо про пожежу у церкві", – так прокоментував представник пресслужби ГУ ДСНС в Полтавській області Віталій Шкаревський.