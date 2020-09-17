Пожежа спалахнула 17 вересня у заповіднику "Єланецький степ" у Миколаївській області. З вогнем на 10 гектарах борються 35 рятувальників та 8 спецмашин.

Причина пожежі в заповіднику "Єланецький степ" наразі не відома, її з’ясовують фахівці. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Миколаївській області.

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Як борються з пожежею

На місці працюють 35 надзвичайників та 8 штук спецтехніки (зокрема, низка тракторів). У боротьбі з вогнем допомагають також 10 працівників заповідника.



На Миколаївщині палає заповідник / Фото ДСНС у Миколаївській області

Це вже друга пожежа за тиждень

За тиждень це вже другий випадок займання сухостою на території цього заповідника. Вперше гасити вогонь довелось 11 вересня.

Через сильний вітер полум'я швидко поширювалося по сухій траві, чагарниках та листяних настилах. Тоді рятувальникам вдалось загасити вогонь на площі 8,5 гектара.