На території заповідника "Єланецький степ" на Миколаївщині 11 вересня спалахнула пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався по сухій траві, чагарниках та листяних настилах.

Повідомлення про пожежу у заповіднику "Єланецький степ" поблизу села Михайлівка у Новоодеському районі надійшло 11 вересня близько 14:00. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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По прибуттю встановлено, що горить 2,5 гектара на території природного заповідника "Єланецький степ" та іншій відкритій території (4 гектари). Через вітер вогонь швидко поширювався сухою травою, чагарниками та листяним настилом,

– розповіли в ДСНС.



Пожежу гасили упродовж декількох годин / Фото ДСНС

До гасіння пожежі залучили 11 одиниць техніки на 24 осіб. Місцеві жителі ближніх сіл допомагали гасити заповідник. Вогонь вдалося ліквідувати близько 19:00.

Що варто знати про "Єланецький степ"? Заповідник "Єланецький степ" є першим і наразі єдиним степовим заповідником на Правобережній Україні.

Площа заповідника становить понад 16 кілометрів квадратних.

Флора заповідника нараховує 423 види судинних рослин.

На території "Єланецького степу" живуть 11 видів тварин, які занесені до Європейського червоного списку та 71 вид тварин з Червоної книги України.

Пожежа у "Єланецькому степу", дивіться відео: