СНД: Футбол

Українець Андрій Воронін - найкращий футболіст країн СНД та Балтії у лютому.

Такий результат щомісячного опитування російського видання “Спорт-експрес”. Нападник берлінської “Герти” у чотирьох матчах лютого відзначився 4 голами у ворота суперників з Бундесліги. Два з них форвард збірної України забив у ворота чемпіонів Німеччини - мюнхенської “Баварії”.До трійки лютневих призерів увійшли також жаданий європейськими грандами Юрій Жирков із московського “ЦСКА” та півзахисник санкт-петербурзького “Зеніту” Ігорь Сємшов. На четвертому місці ще один українець - нападник київського “Динамо” Артем Кравець. Тим часом Воронін може претендувати на “спорт-експресівську” “Зірку” і в цьому місяці. Вже в першому матчі березня нападник “Герти” став автором хет-трику у ворота “Енергі”.