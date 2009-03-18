Снід не спить

Вашингтон уразила Епідемія Віл.

Щонайменше 3 % мешканців Вашингтона старші за 12 років заражені вірусом імунодефіциту людини, інформує BBC. За даними Департаменту охорони здоров’я американської столиці - можна говорити про початок епідемії. Опубліковані Департаментом дані ставлять Вашингтон за цим показником в один ряд із країнами Африки - стільки ж хворого на Віл населення зареєстровано в Уганді.Згідно із доповіддю, у Вашингтоні Віл найчастіше передається шляхом гомосексуальних контактів, на другому і третьому місцях - звичайний секс та наркотики. Що ж стосується вікових та расових показників - то найбільший відсоток захворювання зафіксовано у людей віком від 40 до 50 років та афроамериканців. Втім, медики повідомляють, що реальна кількість хворих може відрізнятись від опублікованих даних, через кількість наразі невиявлених випадків.