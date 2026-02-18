Синоптики назвали 4 області, де найближчими днями прогнозують хуртовини й сильні снігопади

У четвер, 19 лютого, в Україні прогнозують сніг, хуртовини та ожеледицю. Особливо небезпечно на дорогах буде у Києві та ще чотирьох областях.

Про це повідомляють у ДСНС України та Укргідрометцентрі.

Які області у небезпеці 19 лютого?

Синоптики Укргідрометцентру попереджають українців про погіршення погодних умов 19 лютого. Уночі у Кіровоградській, Черкаській, Полтавський та Сумській областях очікується сильний сніг та хуртовини. На дорогах прогнозується небезпека у вигляді ожеледиці.

У південних та більшості центральних областей вночі пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Вдень вітряна погода спостерігатиметься й на Лівобережжі.

На дорогах країни, окрім південного сходу та Закарпаття, утворюватиметься ожеледиця – оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

У ДСНС попередили, у Києві та області також буде слизько.



Області, у яких оголошено жовтий рівень небезпечності / Фото Укргідрометцентр

Коли чекати покращення погоди?

За даними європейських прогностичних центрів, холод та морози в Україні триматимуться щонайменше до кінця лютого. Крім того, синоптики прогнозують температурні коливання та періодичні опади різного типу.

Вдень 19 лютого після активного циклону "Wally" негода відступить, натомість прийде активний циклон "Xira". Українцям варто очікувати мінливу та по-зимовому нестійку погоду. Інтенсивність опадів має знизитись, однак часом все ж сніжитиме.