Прогнози бабака справджуються. До Сполучених Штатів несподівано прийшли потужні снігопади, а весна, очевидно, завітає ще не скоро.

У східних штатах - Філадельфії, Нью-Йорку, Массачусетсі та Род-Айленді випало більше 30 сантиметрів снігу. У штатах Джорджія та Алабама снігопади спричинили хаос на дорогах і численні ДТП. Негода також викликала перебої у роботі міжнародного аеропорту Атланти, а в Алабамі понад 200 церков не змогли провести ранішнє богослужіння. У Вірджинії через снігопади близько 10 тисяч людей залишилися без електропостачання. Тим часом прогнози метеорологів невтішні. Сходу Сполучених Штатів загрожує сильний сніговий шторм.