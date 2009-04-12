Собака Барака

У Білому Домі поселився президентський собака.

Улюбленцем сім’ї Барака Обами став португальський водяний собака на прізвисько Бо. 6-місячне цуценя подарував президентській сім'ї сенатор від штату Массачусетс Едвард Кеннеді, який є шанувальником цієї породи. Офіційне представлення президентського улюбленця заплановане на вівторок.Раніше в одному з інтерв’ю перша леді Мішель Обама розповідала, що португальські водяні собаки відзначаються добрим характером та невеликими розмірами. Окрім того вони є гіпоалергенні, що було обов’язковою умовою, адже у однієї з дочок президента Обами - Малії - алергія на собак.