Собака, підвіконня і кий: що забували у київському транспорті

У "Київпастрансі" розповіли про незвичні знахідки у громадському транспорті. Забудькуваті пасажири примудрювалися лишити напризволяще навіть своїх собак.

За минулий рік у транспорті столиці пасажири забули 1927 речей, пише пресслужба Комунального підприємства Київпастранс. Найчастіше залишені без нагляду речі – картки, теки з документами і сумки.

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Одного разу через забуті ключі комунальникам довелося знімати трамвай з маршруту і відправляти у депо. Там частину салону розібрали, аби дістати загублене.

Серед незвичного і лишеного напризволяще – собака, кий і підвіконня. Також пасажири залишали у транспорті свої обіди: баночку з супом і сумку-холодильник.

Якщо ви теж забули що-небудь у транспорті Києва і дуже хочете це повернути, зверніться у контакт-центр за номером +38 044 528 30 11 або напишіть на сторінку підприємства у фейсбуці.