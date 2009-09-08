Собі, коханому

Премія для самого себе.

Міський голова Сімферополя - Геннадій Бабенко, вирішив відзначити свою діяльність та винагородити свої старання. Особисто підписав папери та отримав премію у розмірі 161 тисяча гривень - "за зразкове виконання службових обов’язків".Геннадій Москаль (начальник ГУ ВМС України в Криму): “Кожен сімферополець і кримчанин, який ходить Сімферополем, навіть не пахне зразковим виконанням службових обов’язків, хіба що неробством. Такого занюханого та зачуханого Сімферополя не було при будь-якому мері. Зараз будемо рахувати, скільки він з 2006 р. незаконно отримав грошей, які не законно підписував рішення, премії, куди їхав в закордонні відрядження і всі інші порушення”.Вислухати пояснення чиновника не вдалось, оскільки премійований мер зараз перебуває за межами Криму, а його заступник - на лікарняному. Нагадаємо, в листопаді минулого року Кабінет Міністрів своєю постановою тимчасово заборонив виплату преміальних держслужбовцям до стабілізації економічної ситуації в країні.