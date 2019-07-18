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      Сьогодні ввечері відбудеться розіграш лотереї SuperEnalotto c призом € 190,4 мільйона

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      Лотерея
      Лотерея

      Громадяни України можуть абсолютно легально брати участь в грандіозному розіграші італійської лотереї онлайн через TheLotter.com.

      Ви замислювалися про те, що б ви зробили, якби вам пощастило виграли в лотерею? 

      Говорячи про найбільші світові лотереї, вам напевно приходять на розум американські лотереї, такі як Powerball або Mega Millions.

      Тим часом, італійська лотерея SuperEnalotto в даний час пропонує джекпот в € 190,4 мільйона. Це найбільший джекпот у світі на даний момент і безумовний рекорд для SuperEnalotto.

      РЕКОРДНИЙ ДЖЕКПОТ. Нинішній джекпот італійської лотереї (€ 190,400,000,00) є безумовним рекордом за всю історію проведення лото в Італії.

      ЦІКАВО. За всю історію Супереналотто всього шість разів зростання джекпоту продовжився в поточному місяці, тобто в липні. Останній раз призовий фонд був виграний 23 червня минулого року; в даному випадку приз склав 177,7 мільйона євро.

      Розіграш SuperEnalotto відбудеться сьогодні ввечері. При цьому, громадяни України можуть придбати офіційні лотерейні білети для участі в тиражі італійського лото.

      TheLotter.com провідний в світі сервіс для придбання білетів онлайн. Процес реєстрації та покупки білета на сьогоднішній розіграш займе всього кілька хвилин.

      TheLotter набуває фактичні квитки провідних світових лотерей від імені своїх клієнтів відразу ж після оплати послуг. Скановану копію вашого білета з унікальним серійним номером ви побачите у вашому особистому кабінеті на сайті ще до початку тиражу.

      За роки успішної роботи TheLotter.com виплатив призів на суму понад 95 мільйонів доларів більше ніж 4,5 мільйонам переможців з усього світу.

      Найбільшими переможцями на сайті TheLotter були пенсіонерка з Панами, яка виграла джекпот Флорида Лото в 30 мільйонів доларів, і громадянин Іраку, який виграв 6,4 мільйона доларів в лотереї Oregon Megabucks.

      Жителі України можуть взяти участь в італійській лотереї онлайн нарівні з жителями Італії і поборотися за найбільший на сьогоднішній день лотерейний джекпот в Європі. Лотерея проводить три щотижневих розіграші по вівторках, четвергах і суботах, до найближчого тиражу залишилося всього кілька годин.

      Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.

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      Теги: Новини України Гроші
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