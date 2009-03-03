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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Соляна лихоманка

22:17, 3 березня 2009 248

Соляна лихоманка дійшла до Луганської області.

Люди занепокоєні чутками про можливе зникнення солі з прилавків магазинів і її гіпотетичне подорожчання до 5 гривень за кілограм. Так у Перевальському і Словяносербському районах області люди масово скуповують сіль. Торговці такий ажіотаж пов’язують з недовірою населення до постачальників солі.Ольга Червакова (приватний підприємець): "Я не знаю, що буде. А скільки раніше брали? По одній по дві пачки. А зараз?А зараз по 6-7-8 як і не мішок".Чиновники заспокоюють - виробники постачають сіль регулярно, і проблем з нею бути не повинно. Ціни також не мали б рости. Адже один з провідних постачальників солі в Україні - державне виробниче об'єднання "Артемсіль" - не має наміру переглядати ціни на свій продукт.Олександр Ольшанський (заступник голови Луганської ОДА): "Я не бачу тут ніяких передумов. "Артемсіль" працює і ми не збільшили споживання соли. І перебоїв немає, і машини ходять, і потяги з сіллю їздять".Нагадаємо, "соляна"лихоманка почалася в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях. Її пов’язують з чутками про те, що нібито по всій Україні закриваються заводи з виробництва солі і тому ціни на цю продукцію можуть значно зрости. Самі ж виробники таку інформацію заперечують.    
Джерело: 24 Канал
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Новини за 3 березня 2009
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