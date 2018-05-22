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Sony анонсувала вихід нових планшетів: чим цікава новинка

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Sony анонсувала вихід нових планшетів
Sony анонсувала вихід нових планшетів / Фото з вільних джерел

Сьогодні, 22 травня, компанія Sony оголосила про розширення своєї лінійки пристроїв на Digital Paper, яка вже здобула популярність серед користувачів.

Про це повідомляє fainaidea.

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Невдовзі на ринку може з’явитися спеціальний планшет на основі Digital Paper під індексом DPT-CP1 із 10,3-дюймовим дисплеєм та дещо розширеним функціоналом, порівняно із старшою моделлю на 13 дюймів DPT-RP1 від Sony. А вже зараз всі бажаючі можуть здійснити попереднє замовлення нового девайсу.

Варто зазначити, що планшети і звичайні електронні книги дійсно продовжують стрімко втрачати у своїй популярності і ступені використання серед різних категорій користувачів. Головним чином ця тенденція набирає обертів в зв'язку з тим, що нещодавно з'явилися в масовому доступі пристрої на Digital Paper, які мають більші можливості.

Планшет Sony
Планшет від Sony отримає кілька цікавих функцій

В цілому вони більше схожі на повноцінні книги, які дозволяють користувачам вручну робити нотатки і навіть деякі малюнки спеціальним стилусом. У новій моделі планшета на Digital Paper від Sony буде додана одна дуже корисна і цікава особливість – пристрій навчиться зчитувати ступінь тиску при натисканні користувачем на екран, будь то стилус або палець. Незважаючи на таку просту ідею, втілити її на Digital Paper не так-то й просто, проте Sony не осоромиться.

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Зрозуміло, користувачам будуть доступні Bluetooth та Wi-Fi, які поширені в переважній більшості електронних книг формату E-Ink, які поступово втрачають популярність.

Планшет Sony
Порівняння планшетів з 10-дюймовим та 13-дюймовим дисплеєм від Sony

Повідомляється також стартова ціна пристрою, яка складе 600 доларів (близько), що на 100 доларів менше в порівнянні з попередньою старшою моделлю від Sony. Залишається лише чекати фінального релізу.

Що таке Digital Paper? Це пристрій, який призначений для зручного управління своїми записами. З його допомогою можна як створювати нові електронні документи, так і завантажувати відскановані документи, написані від руки. Всілякі функції правок і коригувань є, а швидкість обробки даних знаходиться на рівні комп'ютерів.

Теги: Техно Ґаджети Sony планшети
Джерело: 24 Канал
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