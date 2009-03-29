Sony Ericsson Open

Габашвілі Надалю не суперник.

У першої ракетки світу не виникло жодних проблем у першому для себе поєдинку турніру найвищої категорії в Маямі. Росіянин грузинського походження, що посідає у світовому рейтингу 72 позицію, спромігся відібрати у Рафи лише чотири гейми - двічі по 6:2. Четвертому сіяному на турнірі - Енді Мюррею - місце в третьому раунді далося не так легко. Шотландець поступився у першому сеті Хуанові Монако з Аргентини. Далі своїм прихильникам кращий тенісист Британії приводів хвилюватися не давав – 6:3 і 6:2, Мюррей в 1/16 фіналу. 30 сантиметрів. Саме на стільки американець Джон Існер вищий від 11-го сіяного Давіда Феррера з Іспанії. Втім зріст допоміг господареві змагань виграти лише один сет. У першій та третій партіях клас іспанця не дозволив Існеру скористатися антропологічними перевагами. 6:3, 3:6, 6:2 в третьому раунді Феррер зустрінеться з хорватом Маріном Цілічем.