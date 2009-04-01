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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Sony Ericsson Open

11:03, 1 квітня 2009 225

Визначились усі чвертьфіналісти турніру.

Парад фаворитів! Семеро тенісистів із вісімки топ-сіяних пробились до 1/4 фіналу чоловічого турніру з призовим фондом 4,5 мільйони доларів у Маямі. Єдиним винятком став не Роджер Федерер.Занадто б вже гучною була поразка швейцарця від кваліфаєра Тейлора Дента. Менш ніж за півтори години другий сіяний переміг американця з підсумковим рахунком 6:3, 6:2. Зустріч із куди серйознішим господарем кортів чекає Федерера на наступній стадії змагань. У матчі проти Гаеля Монфіса дозвіл на побачення з Роджером виборов Енді Роддік. Як не пручався француз, все ж не зумів взяти жодного сету. 7:6, 6:4 за Ей-Родом. Гідного опору третій ракетці турніру Новаку Джоковічу не зумів скласти чех Томаш Бердих. Серб ніби скопіював результат Федерера вигравши матч у двох партіях – 6:3, 6:2. Тепер Джоко гратиме проти, власне, єдиного не представника чільної вісімки посіву - десятого номера змагань Джо-Вілфріда Тсонга. Той виграв трисетове французьке дербі у сьомого сіяного Жіля Сімона. 6:7, 6:3, 6:2. Найбільш переконливо в четвертому раунді виглядав шотландець Енді Мюррей, який просто знищив серба Віктора Троїцкі. 6:1, 6:0. Крапка.Шансів на успіх Радеку Штепанеку з Чехії не залишив наступний суперник Мюррея Фернандо Вердаско. 6:2, 6:2 на користь іспанця. Достатньо впевнено іншого представника Іспанії Давіда Феррера здолав аргентинець Дель Потро. Перемога 6:3, 6:2 дозволила Хуану Мартіну у чвертьфіналі вийти на Рафаеля Надаля, який на двох тайбрейках переміг швейцарця Ваврінку. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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