Sony представила 48-мегапіксельний сенсор для камер смартфонів

Компанія Sony – один із найбільших виробників фотографічних модулів для смартфонів – представила новий CMOS-сенсор, який отримав назву IMX586. Співробітники компанії, переконані, що новинка із рекордною для своїх розмірів роздільною здатністю зможе стати конкурентом для модулів дзеркальних камер.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Згідно з опублікованими специфікаціями, IMX586 отримав найменші в світі пікселі – всього 0,8 нанометра. Це дозволить отримати знімки із роздільною здатністю 8000 x 6000 точок (48 мегапікселів) в стандартному модулі 1/2 діагоналлю 8 міліметрів.



Приклад знімків на новий модуль Sony IMX586

Зазвичай зменшення розміру пікселя негативно позначається на якості зйомки, оскільки на нього потрапляє менше світла. Але інженери Sony придумали, як обійти це обмеження, завдяки схемі розташування пікселів під назвою Quad Bayer. Чотири розташованих поруч пікселя мають один і той же колір – в умовах недостатньої освітленості їх сигнал поєднується, що дозволяє отримувати яскраві і якісні зображення з низьким рівнем шуму. Однак при цьому роздільна здатність знімка скорочується з 48 до 12 мегапікселів.



Розташування пікселів в новому модулі Sony IMX586

Крім того, компанія обіцяє користувачам найвищу якість зображення завдяки технології управління експозицією і обробки сигналу прямо в модулі камери. Це дозволяє збільшити динамічний діапазон сенсора в чотири рази.

Продажі нового модуля стартують у вересні цього року, але дата появи на ринку перших пристроїв на базі Sony IMX586 поки невідома.

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