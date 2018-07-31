Sony Xperia XZ2 Premium надійшов у продаж: скільки коштує смартфон з неймовірною камерою

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium вже можна придбати на Amazon і Best Buy. Пристрій можна придбати за ціною передзамовлення – від 999 доларів (26 тисяч гривень).

Про це повідомляє prostotech.com. Sony Xperia XZ2 став першим смартфоном, що отримав 4K HDR-сенсорний дисплей. Пристрій працює на чіпсеті Snapdragon 845, та має 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті. Читайте також: Як знімає смартфон Sony Xperia XZ2 Premium: камера вражає Основна камера має подвійний модуль на 19 та 12 МП, селфі-камера – роздільна здатність 13 Мп. Батарея Sony Xperia XZ2 має ємність 3540 мАг. Смартфон працює під управлінням Android 8.0 Oreo. Пристрій працює на батареї ємністю 3540 мАг. Sony Xperia XZ2: огляд Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно