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Sony Xperia XZ2 Premium надійшов у продаж: скільки коштує смартфон з неймовірною камерою

755 Читать новость на русском
Sony Xperia XZ2 Premium
Sony Xperia XZ2 Premium / slashgear.com

Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium вже можна придбати на Amazon і Best Buy. Пристрій можна придбати за ціною передзамовлення – від 999 доларів (26 тисяч гривень).

Про це повідомляє prostotech.com.

Sony Xperia XZ2 став першим смартфоном, що отримав 4K HDR-сенсорний дисплей. Пристрій працює на чіпсеті Snapdragon 845, та має 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам’яті.

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Основна камера має подвійний модуль на 19 та 12 МП, селфі-камера – роздільна здатність 13 Мп. Батарея Sony Xperia XZ2 має ємність 3540 мАг. Смартфон працює під управлінням Android 8.0 Oreo.

Пристрій працює на батареї ємністю 3540 мАг.

Sony Xperia XZ2: огляд

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Теги: Sony Техно Смартфони Amazon
Джерело: 24 Канал
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