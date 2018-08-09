Sony Xperia XZ2 Premium із неймовірною камерою вже в Україні: ціна смартфону

На сайті українського інтернет-магазину "Алло" з’явився флагман від компанії Sony Xperia XZ2 Premium. Окрім флагманського чіпсета Snapdragon 845 новинки обладнана однією з найкращих камер на ринку та 4К-дисплеєм.

Про це йдеться на офіційному сайті "Алло".

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Наразі новинки ще немає у вільному продажі, але на сайті можна вже здійснити попередні замовлення. Відверто кажучи, ціни на Xperia XZ2 Premium "кусаються": модифікація із 6 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ внутрішнього сховища обійдеться користувачам в 27 999 гривень. Варто відзначити, що офіційна ціна, яку анонсувала компанія, становить 999 доларів (близько 26 500 гривень), що на 1 500 тисячі менше, ніж заявлена в Україні. За інформацією "Алло", смартфон зявиться у вільному продажі вже 21 серпня у двох кольорах: чорному та сріблястому.



Sony Xperia XZ2 Premium вже можна замовити в Україні

Характеристики Sony Xperia XZ2 Premium

Нагадаємо, Sony Xperia XZ2 Premium отримав 8-ядерний процесор Snapdragon 845, який працює у парі з графічним прискорювачем Adreno 630. Також смартфон обладнали 6 ГБ оперативки та 64 ГБ вбудованої пам’яті.



Sony Xperia XZ2 Premium продаватиметься в двох кольорах – чорному та сріблястому

Головною особливістю нового флагманського Xperia XZ2 Premium стала нова система з двома камерами, яка забезпечує високу якість знімків навіть в умовах низького освітлення. Основна камера має великий 19-мегапіксельний датчик Exmor RS. Другорядний датчик – монохромний на 12 мегапікселів. Він призначений для підвищення продуктивності за низького освітлення. Модуль камери та Fusion ISP, які компанія продемонструвала на MWC, також розмістили і в XZ2 Premium для охоплення зображень з ISO 51,200 та відео з ISO 12,800. Також камера дозволяє знімати відео у форматі 4K HDR.

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Фронтальна камера також може похизуватися вражаючими характеристиками. Вона має вбудований 13-мегапіксельний датчик Exmor RS з ISO до 3200.

Огляд Sony Xperia XZ2 Premium – дивіться відео

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