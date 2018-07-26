16:42
26 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 19°C
  • п'ятниця
    26°C 19°C
  • субота
    27°C 20°C
  • неділя
    30°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мости дядечка Путіна. Нафталін та поп-зірки у російському кіно
Вєсті Кремля
20:59, 25 липня
Вєсті.UA. Фіаско Ляшка. Залізна леді України
Вєсті.UA
20:52, 25 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Sony Xperia XZ3 здивує оновленим дизайном: інсайдер опублікував фото та відео

583 Читать новость на русском
Sony Xperia XZ3 отримає новий дизайн
Sony Xperia XZ3 отримає новий дизайн / Фото з вільних джерел

Нещодавно в мережі з’явилися рендери майбутнього флагманського смартфону Sony Xperia XZ3. На них новинка виглядала практично ідентично, як XZ2 Premium. Проте авторитетний інсайдер Стів Хеммерстоффер опублікував інші зображення, на яких видно, що в топовій лінійці Xperia відбудуться разючі зміни, зокрема дизайну.

Про це повідомляє Phone Arena.

Читайте також:  Sony представила 48-мегапіксельний сенсор для камер смартфонів

На своїй сторінці в Twitter інсайдер представив тривимірні рендери смартфона і навіть опублікував відео, яке розкриває зовнішній вигляд пристрою з усіх боків.

Судячи з усього, Sony Xperia XZ3 отримає витягнутий 5,7-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 18:9. Але найбільший інтерес представляє форма корпусу смартфона, адже схоже, що Sony відходить від прямокутних форм своїх апаратів, роблячи кути закругленими. Змінилася і спинка ґаджета, отримавши згладжені краї, які плавно "перетікають" в алюмінієву бічну рамку. Примітно, що на відміну від попередньої витоку, рендери демонструють одинарний модуль камери.

Дизайн Sony Xperia XZ3 – дивіться відео 

 

Ймовірно, майбутній флагман Sony отримає топовий процесор Snapdragon 845 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг внутрішнього сховища складе 128 ГБ. З чуток, пристрій буде поставлятися з Android P вже з коробки. Ємність акумулятора складе 3 240 міліампер годин. Роздільна здатність основної камери поки невідома, але фронтальна, за чутками, отримає 13-мегапіксельний сенсор.

Читайте також:  В мережі опублікували характеристики смартфона Sony Xperia XZ3

Sony ще не підтвердила анонс новинки, але за наявною інформацією, презентація відбудеться 30 серпня на виставці IFA. Старт продажів Sony Xperia XZ3 очікується у вересні цього року за ціною понад 800 доларів (близько 21 177 гривень).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Смартфони Техно Sony
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
сьогодні, 16:00 Підступні ігри "Опозиційного блоку": чому Порошенко підтримуватиме Бойка на виборах
Крістіна Бердинських
Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
сьогодні, 15:02 Почему украинцев убивают на дорогах – это проблема нации?
Ілля Кенігштейн
Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
сьогодні, 12:01 Новая коррупционная схема: Кабмин начал обдирать оценщиков и нотариусов
Юрій Бутусов 1997
Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
сьогодні, 08:40 Через нові правила у "ДНР" з посад масово звільняються "держслужбовці"
Олексій Чибісов 5027
Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
сьогодні, 06:30 Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео
8216
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук