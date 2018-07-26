Sony Xperia XZ3 здивує оновленим дизайном: інсайдер опублікував фото та відео

Нещодавно в мережі з’явилися рендери майбутнього флагманського смартфону Sony Xperia XZ3. На них новинка виглядала практично ідентично, як XZ2 Premium. Проте авторитетний інсайдер Стів Хеммерстоффер опублікував інші зображення, на яких видно, що в топовій лінійці Xperia відбудуться разючі зміни, зокрема дизайну.

Про це повідомляє Phone Arena.

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На своїй сторінці в Twitter інсайдер представив тривимірні рендери смартфона і навіть опублікував відео, яке розкриває зовнішній вигляд пристрою з усіх боків.

And here comes your very first look at the #SONY #XPERIAXZ3! 360° video + official looking 5K renders + dimensions (as usual, based upon factory CAD), on behalf of @compareraja -> https://t.co/Atb7eUMwGc pic.twitter.com/qkUGuTxA93 — Steve H. (@OnLeaks) 24 июля 2018 г.

Судячи з усього, Sony Xperia XZ3 отримає витягнутий 5,7-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 18:9. Але найбільший інтерес представляє форма корпусу смартфона, адже схоже, що Sony відходить від прямокутних форм своїх апаратів, роблячи кути закругленими. Змінилася і спинка ґаджета, отримавши згладжені краї, які плавно "перетікають" в алюмінієву бічну рамку. Примітно, що на відміну від попередньої витоку, рендери демонструють одинарний модуль камери.

Дизайн Sony Xperia XZ3 – дивіться відео

Ймовірно, майбутній флагман Sony отримає топовий процесор Snapdragon 845 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Обсяг внутрішнього сховища складе 128 ГБ. З чуток, пристрій буде поставлятися з Android P вже з коробки. Ємність акумулятора складе 3 240 міліампер годин. Роздільна здатність основної камери поки невідома, але фронтальна, за чутками, отримає 13-мегапіксельний сенсор.

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Sony ще не підтвердила анонс новинки, але за наявною інформацією, презентація відбудеться 30 серпня на виставці IFA. Старт продажів Sony Xperia XZ3 очікується у вересні цього року за ціною понад 800 доларів (близько 21 177 гривень).

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