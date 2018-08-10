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Останнє часткове сонячне затемнення у 2018 році: коли і де його можна побачити

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Останнє часткове сонячне затемнення у 2018 році
Останнє часткове сонячне затемнення у 2018 році / Фото з відкритих джерел

11 серпня, в суботу, відбудеться третє і останнє в цьому році часткове сонячне затемнення. При цьому останнє повне затемнення можна було побачити 21 серпня 2017 року – тоді Місяць повністю закрив Сонце.

У той же час, при частковому затемненні Місяць лише частково перекриває сонячний диск.

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Побачити затемнення 11 серпня зможуть жителі Північної півкулі – у Монголії, Казахстані, на північному сход Китаю, в Естонії, Латвії, північно-східній частині Росії і в північній частині Канади (Канадський Арктичний архіпелаг). Українці за затемненням зможуть спостерігати хіба в інтернеті.

Часткове сонячне затемнення 11 серпня триватиме з 11:02 до 14:30 (за київським часом), а його пік очікується о 12:46.

Що таке часткове сонячне затемення? Під час часткового сонячного затемнення Місяць проходить між Землею і Сонцем та кидає півтінь на нашу планету. При цьому хоч Місяць і блокує сонячне випромінювання, необхідно одягати окуляри зі спеціальними фільтрами, коли у цей момент дивимось на Сонце, адже світло, що оточує Місяць, все ще є дуже яскравим.

 

 

Теги: Техно Космос Місяць Сонце
Джерело: 24 Канал
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