Соратника Саакашвілі залишили під вартою
21:49, 28 грудня 118 Читать новость на русском
Апеляційний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід соратнику лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі – Северіону Дангадзе. Його залишили під вартою.
Про це повідомляє "Громадське".
Дангадзе буде перебувати під вартою до 31 січня 2018 року.
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Він, за версією генеральної прокуратури України, є посередником між Саакашвілі та українським олігархом Сергієм Курченком.
Дангадзе звинувачення прокуратури заперечує і стверджує, що не брав грошей у посередників з оточення Курченка.
Джерело: 24 Канал
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