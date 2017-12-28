Соратника Саакашвілі залишили під вартою

Апеляційний суд Києва відмовився змінити запобіжний захід соратнику лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі – Северіону Дангадзе. Його залишили під вартою.

Про це повідомляє "Громадське".

Дангадзе буде перебувати під вартою до 31 січня 2018 року.

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Він, за версією генеральної прокуратури України, є посередником між Саакашвілі та українським олігархом Сергієм Курченком.

Дангадзе звинувачення прокуратури заперечує і стверджує, що не брав грошей у посередників з оточення Курченка.