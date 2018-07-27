Сорочинський ярмарок 2018: програма заходів та ціни на квитки

Сорочинський ярмарок 2018 відбудеться з 21 по 26 серпня 2018 року в селі Великі Сорочинці Миргородського району. Це буде ювілейна двадцята ярмарка, а отже організатори обіцяють багато приємних сюрпризів. Програма Сорочинської ярмарки та ціни на квитки – далі в матеріалі.

Сорочинський ярмарок щорічно проходить на батьківщині Миколи Гоголя, який і увічнив його в однойменній повісті з циклу "Вечори на хуторі біля Диканьки".

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Виставка-ярмарок проходить під відкритим небом і щорічно збирає від тисячі учасників та близько півмільйона гостей. Окрім виставок, ярмарок славиться своїми концертами, на котрі запрошують відомих виконавців. Вхід на сам ярмарок – безкоштовний, а от на виступи потрібно придбати квиток. Поки що ціни відомі не на всі заходи.

Програма заходів Сорочинського ярмарку 2018 по днях

21 серпня, 21:00 – концерт гурту "Ляпис 98", гурт виконає кращі хіти за 25 років. Ціна: 150 гривень.



Програма заходів Сорочинського ярмарку 2018: концерт гурту "Ляпис 98"

22 серпня, 21:00 – концерт неординарного квартету "випускників" шоу "Х-фактор" під назвою "Клей Угрюмого".



Програма заходів Сорочинського ярмарку 2018: концерт квартету "Клей Угрюмого"

23 серпня, 21:00 – концерт гурту Barahta.



Програма заходів Сорочинського ярмарку 2018: концерт гурту Barahta

24 серпня, 21:00– концерт гурту Kazka, який визнали "відкриття року 2017" за версією музичної премії Юна.



Програма заходів Сорочинського ярмарку 2018: концерт гурту Kazka

25 серпня, 20:00 – концерт гурту Mountain Breeze. О 21:00 – концерт Вєрки Сердючки, а після – на сцені виступить спеціальний гість Dj Mutter.



Програма заходів Сорочинського ярмарку 2018: концерт гурту Mountain Breeze



Програма заходів Сорочинського ярмарку 2018: концерт Вєрки Сердючки

26 серпня, 20:00 – концерт Олександр Порядинського. О 21:00 – студія "Квартал 95" і гурт "ВВ". Ціна – 200 гривень.



Програма заходів Сорочинського ярмарку 2018: концерт гурту "ВВ"

Минулого сезону значні кошти були вкладені в облаштування поля, прокладку нових доріг, створення додаткових санітарних зон. Були побудовані нові павільйони в місті майстрів, висаджуються дерева, кущі та море квітів. Перенесена на інше місце і фактично заново побудована головна сцена.

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Також свої досягнення на Сорочинському ярмарку традиційно представить кожен район Полтавщини і більшість регіонів країни. Серед товарів, якими торгують на ярмарку, продукти харчування та напої, одяг і взуття, вироби з хутра, текстильні товари, прикраси, садово-городній інвентар та сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали, мед, посуд та багато іншого. І, звичайно ж, творчі роботи народних майстрів.