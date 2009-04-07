Сорос на негативі

Американська економіка не вийде з рецесії в 2009 року.

Відомий фінансист Джорд Сорос нічого доброго для американської та світової економіки в цьому році не пророкує. Агентство "Ройтерс" передає міркування пана Сороса щодо кризи і відновлення економіки. На його думку, виходу з рецесії в поточному році очікувати не варто, економіка США та національна валюта слабшатимуть. Багато в чому розвиток ситуації залежатиме від перегляду правил контролю за фінансовим сектором.Також Джорд Сорос розкритикував політику американської влади, спрямовану на порятунок компаній із різних секторів економіки. Пан Сорос зазначив, що державним коштом варто допомагати великим конкурентоздатним гравцям ринку, які в кризу відчули фінансові проблеми. Порятунок малих і часто неважливих для економіки компаній грошима платників податків на думку Сороса є занадто важким тягарем.