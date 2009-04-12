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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Сорос на негативі

11:32, 12 квітня 2009 236

Джордж Сорос нічого доброго для американської та світової економіки в цьому році не пророкує.

Агентство "Ройтерс" передає міркування пана Сороса щодо кризи і відновлення економіки. На його думку, виходу з рецесії в поточному році очікувати не варто, економіка США та національна валюта слабшатимуть. Багато в чому розвиток ситуації залежатиме від перегляду правил контролю за фінансовим сектором.Також Джорж Сорос розкритикував політику американської влади, спрямовану на порятунок компаній із різних секторів економіки. Пан Сорос зазначив, що державним коштом варто допомагати великим конкурентоздатним гравцям ринку, які в кризу відчули фінансові проблеми. Порятунок малих і часто неважливих для економіки компаній грошима платників податків на думку Сороса є занадто важким тягарем. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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