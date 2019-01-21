SOS Одеса: у 20 містах України запалили вогні, аби зберегти Одесу українською

20 січня у 20-ти українських містах синхронно запалили сигнальні вогні, аби зберегти Одесу у складі України і домогтися відсторонення Геннадія Труханова з посади міського голови.

Акція відбулася в Одесі, Києві, Харкові, Львові, Чернігові, Черкасах, Херсоні, Чернівцях та інших містах України.

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В Одесі біля пам’ятника Дюку громадськість запалила сотню фаєрів і пустила в небо сигнальні ракети, аби сповістити центральну владу про критичну ситуацію в регіоні. Близько сотні одеситів вигукували гасла "Слава Україні!" "Героям Слава!", "Одеса – це Україна", "Труханова за грати!" та співали державний гімн.

Нам важливо, щоби Україна побачила: Одеса знаходиться у катастрофічній ситуації. Ця акція пов’язана з тим, що містом керує кримінальний міжнародний мафіозний клан на чолі з Трухановим, який знищує, грабує наше місто і вбиває людей. Ситуація в Одесі загрожує українській державності,

– прокоментував очільник одеського осередку "Нацкорпусу" Сергій Варламов.

Цією акцією одесити намагались привернути увагу центральної влади до критичної ситуації в Одесі, що досягла свого апогею.

"В результаті правління Труханова Одеса стала ласим шматком для багатьох сепаратистів і колаборантів. Вони зараз приїжджають сюди з усієї країни і скуповують землі громади, аби вести тут свій бізнес. Зараз ситуація небезпечна для громадськості, бо під шумок розбазарюються найцінніші землі, незважаючи на загрозу техногенних катастроф. Державні гроші виводяться через офшори і дерибаняться між собою. Проекти у сфері містобудування реалізуються без участі громади і з порушенням закону. Труханов витирає ноги об одеситів, не бачить необхідності звітувати і нести перед нами відповідальність. Ми зараз стоїмо перед початком політичної окупації. Так не може продовжуватись!" – наголосив одеський еколог Владислав Балинський.

Але активісти наголошують, що головна проблема регіону – повальна корупція влади.

"Влада не стидаються ні на чому заробляти. Ми скоро втратимо більшість пляжів, бо на наступній сесії можуть знову винести проект із встановлення берегової смуги, який узаконюватиме вже проведене будівництво прямо на пляжах. Ми можемо лишитись без вільного доступу до моря. Ми не можемо самостійно побороти цю кричущу ситуацію, бо місцеві князьки себе гарно почувають, і навіть Київ на них поки що не впливає", – вважає голова одеського осередку "Демальянсу" Юрій Дяченко.

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Одесити вимагають від центральної влади відсторонити підозрюваного в кримінальних злочинах Геннадія Труханова з посади міського голови, притягнути його до кримінальної відповідальності та розформувати "Муніципальну Варту", яку вважають приватною армією мера. А також – вжити усі передбачені законом заходи для негайної зупинки всіх незаконних будівництв в місті й комплексно навести порядок в одеському регіоні.

Нагадаємо, справа Геннадія Труханова зараз розглядається у Малиновському райсуді Одеси. Його обвинувачують у заволодінні коштами місцевого бюджету в розмірі 185 мільйонів гривень під час купівлі будівлі колишнього заводу "Краян". Зараз відбувається розгляд справи по суті – долучення до матеріалів справи письмових доказів сторони обвинувачення. Вже зачитали 34 томи з 66-ти існуючих.

Фото: Катерини Петренко