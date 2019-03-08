Сотні людей вийшли на марш рівності у Харкові: фото та відео
У Харкові понад 400 людей вийшли марш жіночої солідарності з гаслами "Місце жінки не на кухні – місце жінки всюди".
За словами кореспонденти 24 каналу, на акції також були присутні чоловіки та діти.
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Активісти заявили, що рівності в Україні насправді немає, вона тільки на папері. А нерівність прикривають традиційними цінностями.
Марш рівності у Харкові
Під час ходи центром Харкова відбулись й цікаві флешмоби. До прикладу, жінка у військовій формі на прив'язі тримала чоловіків у хіджабах і цим намагалася сказати, що у багатьох родинах жінка "прив'язана" до патріархального світу.
Крім цього, у місті на противагу маршу жінок відбулась акція до якої приєдналося 300 чоловіків та декілька дівчат. Вони пропагували патріархальні цінності і кричали, що фемінізму немає місця в країні. Через це почались заворушення, дуже багато людей готувались до бійки.
Акція проти фемінізму
В центрі Харкова працює понад 200 правоохоронців та спецтехніка.