Сотні людей вийшли на марш рівності у Харкові: фото та відео

У Харкові понад 400 людей вийшли марш жіночої солідарності з гаслами "Місце жінки не на кухні – місце жінки всюди".

За словами кореспонденти 24 каналу, на акції також були присутні чоловіки та діти.

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Активісти заявили, що рівності в Україні насправді немає, вона тільки на папері. А нерівність прикривають традиційними цінностями.



Марш рівності у Харкові

Два митинга выстроились друг напротив друга у Исторического музея pic.twitter.com/WYULXreudh — Nakipelo (@nakipelotv) 8 березня 2019 р.

Під час ходи центром Харкова відбулись й цікаві флешмоби. До прикладу, жінка у військовій формі на прив'язі тримала чоловіків у хіджабах і цим намагалася сказати, що у багатьох родинах жінка "прив'язана" до патріархального світу.

Крім цього, у місті на противагу маршу жінок відбулась акція до якої приєдналося 300 чоловіків та декілька дівчат. Вони пропагували патріархальні цінності і кричали, що фемінізму немає місця в країні. Через це почались заворушення, дуже багато людей готувались до бійки.

Около ст.м.«Университет» начинается марш женской солидарности в Харькове.



В этом треде будет трансляция pic.twitter.com/R9hfBnxVbU — Nakipelo (@nakipelotv) 8 березня 2019 р.



Акція проти фемінізму

В центрі Харкова працює понад 200 правоохоронців та спецтехніка.