14:14
24 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Британський косплей Путіна. В РФ затримали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:27, 23 травня
      Вєсті.UA: Юрій Луценко міняє професію. Зеленський збирає однодумців
      Вєсті.UA
      21:48, 23 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОНФЛІКТ У ПЦУ

      Сотні священиків з’їхалися на прощу Омеляна Ковча до Перемишлян

      Нова тема 245 Читать новость на русском

      Це вже десята проща, присвячена вшануванню пам’яті Блаженного священномученика Омеляна Ковча, якого вважають покровителем Української греко-католицької церкви.

      Очолив прощу Предстоятель УГКЦ – Блаженніший Святослав.

      Омелян Ковч – священик-місіонер, сповідник, капелан Української Галицької Армії, громадський діяч, патріот, праведник України, Блаженний священомученик, покровитель душпастирів УГКЦ почав своє служіння Богові і людям саме у Перемишлянах. Щорічно на цей духовний захід з’їжджаються сотні священослужителів з України та Польщі, а також представники УГКЦ з інших країн світу.

      Щоб вшанувати пам’ять сповідника, до ювілейної прощі долучився і єпископ Богдан Данило. Єпархія, у якій він служить, покриває східне узбережжя Сполучених Штатів Америки.

      "Він — наш Покровитель. Так що ми щорічно прибігаємо з нашими радощами, з нашими молитвами. Також, можливо, хтось з тяжким серцем і проханням, щоб він, власне, був заступником священиків перед престолом небесним", – зазначив Богдан Данило.

      Під час Другої світової війни Блаженний Омелян Ковч рятував євреїв, видаючи їм свідоцтва про хрещення. За це його ув’язнили до концтабору Майданек, з якого він мав змогу звільнитись стараннями митрополита Шептицького. Однак, священик вирішив залишитися, щоб духовно допомагати засудженим. Саме тому у світі Омелян відомий як парох Майданека.

      Участь у процесійній ході та літургії взяли також і миряни. За словами благодійників, ця подія є значимою не лише для Перемишлян, а й для усього духовного світу.

      "Я виріс у Перемишлянах, вчився в школі, яка сьогодні носить ім’я Омеляна Ковча. Тому я сьогодні з великою радістю приїхав сюди, до себе на малу Батьківщину і відбув цю подію", – розказав засновник свого Благодійного Фонду Ростислав Мельник.

      У 2001 році Папа Римський Іван Павло другий підніс Омеляна Ковча до гідності Блаженних. А у 2009-му греко-католицька церква проголосила священомученика покровителем своїх душпастирів.

      blog_ava
      Петиція за відставку Зеленського на сайті президента вже зібрала майже 46 тисяч голосів
      сьогодні
      43046
      Теги: Релігія Ростислав Мельник
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси
      сьогодні , 13:01 Будують менше, без дозволів і за майже київськими цінами: що зараз з ринком нерухомості Одеси
      287
      Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      сьогодні , 12:39 Тереза Мей йде у відставку: чи означає це скасування Brexit?
      Світлана Попова 912
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      23 травня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      1697
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сьогодні , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 1498
      Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
      сьогодні , 10:12 Viber незабаром зазнає суттєвих змін, – директор з продажів месенджера
      Ірина Полицька 2442
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук