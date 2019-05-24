Сотні священиків з’їхалися на прощу Омеляна Ковча до Перемишлян

Це вже десята проща, присвячена вшануванню пам’яті Блаженного священномученика Омеляна Ковча, якого вважають покровителем Української греко-католицької церкви.

Очолив прощу Предстоятель УГКЦ – Блаженніший Святослав.

Омелян Ковч – священик-місіонер, сповідник, капелан Української Галицької Армії, громадський діяч, патріот, праведник України, Блаженний священомученик, покровитель душпастирів УГКЦ почав своє служіння Богові і людям саме у Перемишлянах. Щорічно на цей духовний захід з’їжджаються сотні священослужителів з України та Польщі, а також представники УГКЦ з інших країн світу.

Щоб вшанувати пам’ять сповідника, до ювілейної прощі долучився і єпископ Богдан Данило. Єпархія, у якій він служить, покриває східне узбережжя Сполучених Штатів Америки.

"Він — наш Покровитель. Так що ми щорічно прибігаємо з нашими радощами, з нашими молитвами. Також, можливо, хтось з тяжким серцем і проханням, щоб він, власне, був заступником священиків перед престолом небесним", – зазначив Богдан Данило.

Під час Другої світової війни Блаженний Омелян Ковч рятував євреїв, видаючи їм свідоцтва про хрещення. За це його ув’язнили до концтабору Майданек, з якого він мав змогу звільнитись стараннями митрополита Шептицького. Однак, священик вирішив залишитися, щоб духовно допомагати засудженим. Саме тому у світі Омелян відомий як парох Майданека.

Участь у процесійній ході та літургії взяли також і миряни. За словами благодійників, ця подія є значимою не лише для Перемишлян, а й для усього духовного світу.

"Я виріс у Перемишлянах, вчився в школі, яка сьогодні носить ім’я Омеляна Ковча. Тому я сьогодні з великою радістю приїхав сюди, до себе на малу Батьківщину і відбув цю подію", – розказав засновник свого Благодійного Фонду Ростислав Мельник.

У 2001 році Папа Римський Іван Павло другий підніс Омеляна Ковча до гідності Блаженних. А у 2009-му греко-католицька церква проголосила священомученика покровителем своїх душпастирів.