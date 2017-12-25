Соціологи з’ясували, скільки українців зустрічають Новий рік із хорошим настроєм

Дещо більше половини українців, а саме 51%, у переддень Нового року не відчувають особливого піднесення. Водночас ці українці не відчувають негативних емоцій.

Про це свідчать дані опитування Research&Branding Group, повідомляє Zn.ua.

Згідно з опублікованою інформацією, трохи більше чверті українців (28%) проводжають рік, що минає, і зустрічають Новий рік здебільшого із хорошим настроєм. Ті ж, у кого в ці дні переважає поганий настрій, залишилися у меншості (14%).

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Зазначається, що у минулому році про гарний настрій говорили 23% громадян України, про поганий – 20%.

Окрім того, дані опитування свідчать і про те, що більше половини жителів України (54%) вважають 2017 рік для себе і своїх сімей у чомусь важким, а в чомусь вдалим.