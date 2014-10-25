Соцмережі заполонили повідомлення, що терористи знищили літак Ахметова (Фото)
Активісти поширюють в соцмережах фото літака, знищеного внаслідок бойових дій в аеропорту Донецька, стверджуючи, що він належить Ринату Ахметову.
Про це у Facebook повідомила група "Украинский Юго-Восток".
"Фото дня. Особистого літака олігарха Ріната Ахметова в аеропорту Донецька більше немає", - повідомили у групі.
Джерело: Телеканал новин "24"
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