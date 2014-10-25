Соцмережі заполонили повідомлення, що терористи знищили літак Ахметова (Фото)

Активісти поширюють в соцмережах фото літака, знищеного внаслідок бойових дій в аеропорту Донецька, стверджуючи, що він належить Ринату Ахметову.

Про це у Facebook повідомила група "Украинский Юго-Восток". "Фото дня. Особистого літака олігарха Ріната Ахметова в аеропорту Донецька більше немає", - повідомили у групі.