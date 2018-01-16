Спалах кору у Польщі: серед інфікованих – українці

На півночі Польщі в працівників м'ясокомбінату в Морлинах у Вармінсько-Мазурському воєводстві зафіксували спалах кору. Інфіковані – працівники з України.

При цьому поки невідомо, скільки точно людей захворіло. Так, за словами місцевого консультанта в області інфекційних хвороб, доктора Петро Коцбах, кір діагностували у п'яти осіб. Разом з тим, Малгожата Добжанська з воєводської станції Державної санітарної інспекції в Ольштині зазначила, що на даний момент лише у двох українців була підтверджена вірусна інфекція кору. Про це повідомляє місцеве Radio Olsztyn.

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Зразки аналізів вже відправили до Національного інституту гігієни Польщі, результати будуть готові лише наприкінці тижня.

Крім того понад 700 осіб, з числа тих, хто контактував з хворими, повинні пройти вакцинацію.