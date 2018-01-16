04:54
17 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ідеальний опонент Путіна. Секрет успіху Захарової
Вєсті Кремля
21:22, 16 січня
Вєсті. UA. Святий опоблоківець. Приховане покликання Киви
Вєсті.UA
19:16, 16 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Спалах кору у Польщі: серед інфікованих – українці

20:40, 16 січня 744 Читать новость на русском
Інфекція кору добралася і до Польщ
Інфекція кору добралася і до Польщ

На півночі Польщі в працівників м'ясокомбінату в Морлинах у Вармінсько-Мазурському воєводстві зафіксували спалах кору. Інфіковані – працівники з України.

При цьому поки невідомо, скільки точно людей захворіло. Так, за словами місцевого консультанта в області інфекційних хвороб, доктора Петро Коцбах, кір діагностували у п'яти осіб. Разом з тим, Малгожата Добжанська з воєводської станції Державної санітарної інспекції в Ольштині зазначила, що на даний момент лише у двох українців була підтверджена вірусна інфекція кору. Про це повідомляє місцеве Radio Olsztyn.

Читайте також: Захворювання на кір в Україні: у МОЗ розповіли деталі поширення хвороби та як вберегтися

Зразки аналізів вже відправили до Національного інституту гігієни Польщі, результати будуть готові лише наприкінці тижня.

Крім того понад 700 осіб, з числа тих, хто контактував з хворими, повинні пройти вакцинацію.

Теги: Новини України Польща Кір
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Самвел Туманян розповів, чим займається після перемоги у "Топ-модель по-українськи"
 3 січня , 17:23
На Львівщині авто на пішохідному переході збило сім'ю з немовлям
 28 вересня 2017 , 18:57
У Запоріжжі сотня Дідів Морозів привітали дітей з обмеженими можливостями
 20 грудня 2017 , 20:53
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук