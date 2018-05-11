Спалення табору ромів під Львовом: поліція відкрила кримінальне провадження

Після погрому табору ромів у Львівській області поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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"За повідомленням про пожежу в стихійному поселенні на вулиці Городоцькій у Львові, яке надійшло в поліцію Львівщини, 10 травня слідчі відкрили кримінальне провадження. Подію зараз кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", – йдеться в повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування та встановлюють причетних до події осіб.

Нагадаємо, у Києві на Лисій горі розібрали та спалили табір ромів. Такий "рейд" здійснили члени націоналістичної організації С14. ЗМІ опублікували у мережі відеозапис, на якому зафіксовані події під час розгону табору ромів на Лисій горі в Києві. До слова, той інцидент назвали "суботником".