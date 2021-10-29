Через погрози, які вона отримала особисто і на адресу своєї родини, жінка звертатиметься до поліції. За її словами, вона отримує численні дзвінки і повідомлення про можливу розправу.

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"Спалимо твою сім'ю, ноги переламаємо"

Про погрози Інні Даниловій розповів її колега адвокат Олег Головков. На фейсбуці він оприлюднив відеозвернення, де закликав припинити цькування. Мовляв, ми живемо у правовій державі, а те, що робить Данилова – просто її робота. Ніхто не може погрожувати адвокату через його професійну діяльність, зазначив він.

Головков оприлюднив скриншот одного з повідомлень із погрозами, які начебто отримала Данилова.



Погрози адвокатці / Скриншот зі сторінки Олега Головкова

За добу вона отримала надзвичайно велику кількість погроз, їй взламали акаунти у соцмережах. Погрози йдуть на її телефони і телефони її близьких. Виникла реальна загроза фізичного насилля,

– розповів Олег Головков.

"Відмовлятися від справи я не збираюся"

Інна Данилова стверджує, що погрози, окрім неї, отримували й інші члени родини.

Погрожували вирізати усю мою сім'ю, вбити усіх, спалити мій дім. Були повідомлення і дзвінки: "Щоб ти здохла", "Ти здохнеш", "Тебе зіб'є машина", "Твоя дитина помре,

– сказала Данилова.

Втім, попри негативну реакцію суспільства на її діяльність, вона заявила, що продовжуватиме справу. Але додала, що "поки". "Я вважаю, що я адвокат, і це моя робота. Ми ж у правовій державі живемо. Адвокат повинен виконувати свою роботу з обов'язками, які на нього покладаються", – зазначила адвокатка.

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