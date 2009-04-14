Спектора посадять

Продюсера Філа Спектора визнали винним у вбивстві Лани Кларксон.

Одного з найуспішніших музичних продюсерів 60-х, Філа Спектора, визнали винним в умисному вбивстві акторки Лани Кларксон, яку він застрелив у своєму маєтку 6 років тому. Тепер Філу, який свого часу працював із такими зірками, як Beatles, Джордж Харрісон, Леннон та Леонард Коен, грозить від 15 років позбавлення волі до довічного ув`язнення. На винесення вироку присяжним знадобилося близько 30 годин. Адвокат продюсера наполягав, щоб того відпустили під заставу до кінця наступного місяця. Проте суддя вирішив відправити горе-зірку до в`язниці відразу по завершенню слухання. Вирішальне значення на суді мали свідчення п`яти інших жінок, яким Спектор у різний час погрожував вогнепальною зброєю. Проти свого роботодавця свідчив і водій продюсера, який стверджував, що відразу після скоєння злочину той обмовився, що "вбив людину". Сам же Філіп свою провину в суді заперечував до останнього та стверджував, що сорокарічна Кларксон вчинила самогубство.