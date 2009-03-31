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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Спекулянтів покарано

14:31, 31 березня 2009 176

До відповідальності за валютні спекуляції притягли 3 банки.

Причетними до незаконних валютних спекуляцій, Національний банк України визнав три комерційні фінустанови - “Партнер-банк”, “Сігмабанк” і банк “Преміум”. В якості покарання, першим двом регулятор заборонив на півроку купувати у нього і продавати йому валюту, а останньому - взагалі виходити на міжбанківський ринок.Нагадаємо, перевірити усі фінустанови на причетність до валютних спекуляцій, Центробанку ще на початку березня доручив Президент Віктор Ющенко. Ревізію мали завершити за два тижні, однак з невідомих причин, її результати оприлюднили тільки 30 березня.Ймовірно, затягування перевірки було пов’язане із переформатуванням повноважень членів правління НБУ. Як уже повідомлялося, 17 березня нагляд за валютним контролем перейшов від Олександра Савченка до іншого заступника глави регулятора - Володимира Кротюка.Зауважимо, два з трьох покараних банків-спекулянтів, уже фігурували у скандальних справах щодо незаконних оборудок. Так, Служба безпеки України звинувачувала “Партнер-банк” у виведенні закордон коштів “Нафтогазу”, а “Преміуму” Центробанк забороняв залучати депозити населення через причетність до відмивання грошей. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 31 березня 2009
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